Налоговики рассылают СМС о налогах

Если вы хотите получать такую рассылку, надо дать свое согласие:

лично;

через представителя;

через личный кабинет;

по ТКС.

За 4 месяца число подписчиков у ФНС выросло с 28 до 370 тысяч человек, то есть в 13 раз.

Если из сообщения вы узнали о задолженности, можно тут же уточнить, откуда она появилась, или заплатить налог бесконтактно, уверяют налоговики.

Для этого надо кликнуть по ссылке в сообщении или письме, перейти на официальный сайт ФНС, выбрать категорию плательщика и подходящую ситуацию, например, как оплатить долг или что делать, если не согласен.