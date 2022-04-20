Новости ФНС

Налоговики рассылают СМС о налогах

Примерно раз в квартал ФНС шлет СМС или электронные письма с информацией о налоговых долгах.

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Если вы хотите получать такую рассылку, надо дать свое согласие:

  • лично;
  • через представителя;
  • через личный кабинет;
  • по ТКС.

За 4 месяца число подписчиков у ФНС выросло с 28 до 370 тысяч человек, то есть в 13 раз.

Если из сообщения вы узнали о задолженности, можно тут же уточнить, откуда она появилась, или заплатить налог бесконтактно, уверяют налоговики.

Для этого надо кликнуть по ссылке в сообщении или письме, перейти на официальный сайт ФНС, выбрать категорию плательщика и подходящую ситуацию, например, как оплатить долг или что делать, если не согласен.

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