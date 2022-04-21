ЦБ разрешил всем экспортёрам продавать часть валютной выручки в течение 60 рабочих дней

ЦБ ослабил валютный контроль для всех экспортёров: теперь они могут продавать 80% валютной выручки в течение 60 рабочих дней с момента её зачисления.

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Раньше это нужно было сделать за три рабочих дня.

  • Экспортёры смогут продавать валюту, зачисленную начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в течение 60 рабочих дней с момента её получения, сообщил регулятор.
  • Продавать надо, как и прежде, 80% валютной выручки.
  • Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. Если ситуация на финансовом рынке изменится, сроки могут скорректировать.
  • В конце февраля 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней.
  • 19 апреля ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для компаний-экспортёров несырьевого неэнергетического сектора.
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