ЦБ разрешил всем экспортёрам продавать часть валютной выручки в течение 60 рабочих дней

Раньше это нужно было сделать за три рабочих дня.
- Экспортёры смогут продавать валюту, зачисленную начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в течение 60 рабочих дней с момента её получения, сообщил регулятор.
- Продавать надо, как и прежде, 80% валютной выручки.
- Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. Если ситуация на финансовом рынке изменится, сроки могут скорректировать.
- В конце февраля 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней.
- 19 апреля ЦБ смягчил правила продажи валютной выручки для компаний-экспортёров несырьевого неэнергетического сектора.