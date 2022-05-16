Какие документы подтвердят правильность начисления взносов в ФСС: перечень

Проект опубликован на федеральном портале.
В регламенте приведен перечень документов, которые страхователи (компании, ИП и физлица) могут предоставить в ФСС:
- платежное поручение;
- оборотно-сальдовая ведомость по счетам, связанным с начислением и уплатой страховых взносов;
- карточка индивидуального учета по взносам;
- расчетно-платежная ведомость;
- трудовой договор.
Сдать документы можно в ФСС лично или через представителя, отправить через Госуслуги. Если в МФЦ оказывают такие услуги, то можно сдать документы через МФЦ.