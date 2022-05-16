Отчетность в ФСС

Какие документы подтвердят правильность начисления взносов в ФСС: перечень

Платежки, оборотка и расчетная ведомость подтвердят, что взносы вы начислили и уплатили правильно. ФСС утвердит новый регламент по предоставлению документов.

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Проект опубликован на федеральном портале.

В регламенте приведен перечень документов, которые страхователи (компании, ИП и физлица) могут предоставить в ФСС:

  • платежное поручение;
  • оборотно-сальдовая ведомость по счетам, связанным с начислением и уплатой страховых взносов;
  • карточка индивидуального учета по взносам;
  • расчетно-платежная ведомость;
  • трудовой договор.

Сдать документы можно в ФСС лично или через представителя, отправить через Госуслуги. Если в МФЦ оказывают такие услуги, то можно сдать документы через МФЦ.

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