«Яндекс» опровергает слухи и в Минцифры уверены: компания не переедет в Израиль

Глава Минцифры Максут Шадаев уверен, что вся информация о переезде «Яндекса» в Израиль - «домыслы и слухи».
«Компания продолжает набирать людей, активно инвестировать в новые технологии и связывать своё будущее с Россией», — Шадаев. Слова министра приводит официальный Telegram-канал ведомства.
Также, по словам Шадаева, власти не планируют закрывать YouTube.
Ранее «Яндекс» опроверг слухи о планах по переезду в Израиль. Так компания отреагировала на сообщения о том, что гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож попросил главу правительства Израиля Нафтали Беннета посодействовать переводу компании.