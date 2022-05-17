Общество. Люди. События

«Яндекс» опровергает слухи и в Минцифры уверены: компания не переедет в Израиль

Компания «Яндекс» останется в России, поскольку здесь много ее потребителей, а также, по информации Минцифры, продолжаются набор специалистов и инвестиции.

Версия для печати

Глава Минцифры Максут Шадаев уверен, что вся информация о переезде «Яндекса» в Израиль - «домыслы и слухи».

«Компания продолжает набирать людей, активно инвестировать в новые технологии и связывать своё будущее с Россией», — Шадаев. Слова министра приводит официальный Telegram-канал ведомства.

Также, по словам Шадаева, власти не планируют закрывать YouTube.

Ранее «Яндекс» опроверг слухи о планах по переезду в Израиль. Так компания отреагировала на сообщения о том, что гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож попросил главу правительства Израиля Нафтали Беннета посодействовать переводу компании.

 

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить