Криптовалюта

Криптовалюты легализуют в России. Вопрос «когда» пока открыт

По заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова криптовалюты станут официальным платежным средством в России рано или поздно, поскольку это «тенденция времени».

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Пока крипторынок необходимо привести к полному соответствию правилам, которые установят ЦБ и правительство.

При этом, по словам министра, Центробанк при этом выступает однозначно против легализации криптовалюты.

«Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет, как это будет регулироваться. Сейчас и Центральный банк, и правительство этим активно занимаются. Все склонны к пониманию того, что это тенденция времени», — цитирует министра телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

В январе Центробанк вынес запрет на использование криптовалют. Регулятор считает, что платежная система угрожает благосостоянию россиян, экономике и финансовой системе страны.

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