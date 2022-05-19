Криптовалюты легализуют в России. Вопрос «когда» пока открыт

Пока крипторынок необходимо привести к полному соответствию правилам, которые установят ЦБ и правительство.

При этом, по словам министра, Центробанк при этом выступает однозначно против легализации криптовалюты.

«Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет, как это будет регулироваться. Сейчас и Центральный банк, и правительство этим активно занимаются. Все склонны к пониманию того, что это тенденция времени», — цитирует министра телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

В январе Центробанк вынес запрет на использование криптовалют. Регулятор считает, что платежная система угрожает благосостоянию россиян, экономике и финансовой системе страны.