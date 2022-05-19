Смартфон без RuStore без купить не получится

Правила касается смартфонов, планшетов, компьютерах и других технических устройствах, реализуемых внутри РФ, сообщили в пресс-службе Минцифры. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на «Российском интернет форуме — 2022».

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Перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, которые подали правообладатели.

Приложение RuStore на сегодняшний день можно предустановить только на систему Android.

С 1 апреля 2021 года отечественное ПО уже начали предустанавливать на устройства. При этом до сих пор пользователи могут использовать только официальный AppStore, на платформе iOS, в отличие от Android.

Ранее в среду глава VK Владимир Кириенко сообщил, что бета-версию российского магазина приложений RuStore запустят 25 мая.

 

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