Смартфон без RuStore без купить не получится

Перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, которые подали правообладатели.
Приложение RuStore на сегодняшний день можно предустановить только на систему Android.
С 1 апреля 2021 года отечественное ПО уже начали предустанавливать на устройства. При этом до сих пор пользователи могут использовать только официальный AppStore, на платформе iOS, в отличие от Android.
Ранее в среду глава VK Владимир Кириенко сообщил, что бета-версию российского магазина приложений RuStore запустят 25 мая.