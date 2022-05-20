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Регистрировать детей теперь можно на Госуслугах без визита в ЗАГС

Заработал суперсервис «Рождение ребенка». Первый ребенок из Якутска уже зарегистрирован таким способом без посещения его родителями ЗАГСа. Об этом сообщает ФНС.

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В рамках суперсервиса врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

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Потом формируется предзаполненное заявление о рождении.

Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС.

Регистрация проходит без личных визитов. Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет на Госуслугах.

Гербовое свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в ЗАГС.

 

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