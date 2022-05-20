Регистрировать детей теперь можно на Госуслугах без визита в ЗАГС

В рамках суперсервиса врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг.
Потом формируется предзаполненное заявление о рождении.
Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС.
Регистрация проходит без личных визитов. Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет на Госуслугах.
Гербовое свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в ЗАГС.