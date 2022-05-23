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3 из 4 сотрудников в Краснодаре не против систем офисного видеонаблюдения

Сегодня камеры установлены в офисах 62% компаний в Краснодаре, сообщает сервис Superjob, ссылаясь на данные собственного опроса. В нем приняли участие менеджеры по персоналу и офисные сотрудники.

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27% респондентов в целом положительно относятся к наличию видеонаблюдения. Они считают, что с помощью такого контроля можно решить некоторые спорные ситуации, возникшие на рабочем месте.

22% респондентов негативно относятся к камерам в офисах, поскольку уверены, что что видеонаблюдение нарушает их права, создает неудобства и дискомфорт. В данной категории преобладают респонденты старше 45 лет, из них 20% категорически против камер.

48% заявили, что им все равно, есть ли на работе видеокамеры, поскольку это не влияет на качество их работы.

Ранее Клерк.ру ответил на вопрос Законна ли установка скрытого видеонаблюдения в офисе?

 

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