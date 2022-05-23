Авторское право

В России появится новый способ расчетов с иностранными правообладателями

Российские компании могут отправлять лицензионные платежи иностранным правообладателям, которые ввели санкции, через специальный рублевый счет в банке. Это может решить проблемы, связанные с отключением от SWIFT.

Версия для печати

Проект распоряжения был издан администрацией президента РФ. По документу российский должник сможет выплачивать вознаграждение путем перечисления денег на специальный рублевый счет.

Такой счет откроет уполномоченный банк, - правообладателю при этом не обязательно присутствовать лично.

Иностранный правообладатель имеет право дать должнику письменное согласие на внесение платежа на специальный счет. Без такого согласия российский должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого документа.

Данная схема при этом не позволит использовать контент в России без соответствующего контракта.

В марте 2022 года о временной остановке проката своих фильмов в России объявили голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount.

 

 

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 1 июня, программа здесь.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить