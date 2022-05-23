В России появится новый способ расчетов с иностранными правообладателями

Проект распоряжения был издан администрацией президента РФ. По документу российский должник сможет выплачивать вознаграждение путем перечисления денег на специальный рублевый счет.
Такой счет откроет уполномоченный банк, - правообладателю при этом не обязательно присутствовать лично.
Иностранный правообладатель имеет право дать должнику письменное согласие на внесение платежа на специальный счет. Без такого согласия российский должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого документа.
Данная схема при этом не позволит использовать контент в России без соответствующего контракта.
В марте 2022 года о временной остановке проката своих фильмов в России объявили голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount.