Новости ФНС

Документ о постановке на учет владельцам жилья и автомобилей придет в личный кабинет налогоплательщика

Уведомления о постановке и снятие с учета в ИФНС в связи с приобретением или продажей недвижимости и транспорта налоговики теперь будут высылать электронно через личный кабинет.

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Уведомления доступны для просмотра и скачивания в формате PDF с электронной подписью налоговой инспекции.

Если у вас нет личного кабинета, документ отправят по обычной почте. Также вы получите уведомление по почте, если в ЛК выбрали опцию получения документов на бумаге.

Кроме того, расширился функционал личного кабинета и для компаний.

Там теперь есть возможность заполнить и направить сообщения о создании обособки, изменении в сведениях о них или о прекращении деятельности через обособку.

В ответ на такие сообщения в ЛК придет уведомление о постановке на учет (снятии с учета) по месту обособки в формате PDF.

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