💥 Отдаем «Клерк.Премиум» со скидкой 45% только до 27 мая. Не опоздайте

«Клерк.Премиум» со скидкой 45% только до 26 мая. Все для бухгалтера в одной подписке.

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Безлимитные консультации, вебинары и курсы для бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков. Эксперты «Клерка» быстро ответят на любое количество вопросов. Мы на связи 24/7.

В подписку входят:

  • 40 курсов и 250 вебинаров по изменениям в законах,
  • 400 инструкций по новым законам от главреда «Клерка».

Все новые курсы и вебинары автоматически добавляются в подписку, доплачивать не нужно. Вопросов можно задавать любое количество и совершенно бесплатно.

Подписка дает право на получение сертификатов ИПБ и «Клерка».

Оставить заявку и забронировать скидку можно здесь. Предложение ограничено.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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