💥 Отдаем «Клерк.Премиум» со скидкой 45% только до 27 мая. Не опоздайте

Безлимитные консультации, вебинары и курсы для бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков. Эксперты «Клерка» быстро ответят на любое количество вопросов. Мы на связи 24/7.
В подписку входят:
- 40 курсов и 250 вебинаров по изменениям в законах,
- 400 инструкций по новым законам от главреда «Клерка».
Все новые курсы и вебинары автоматически добавляются в подписку, доплачивать не нужно. Вопросов можно задавать любое количество и совершенно бесплатно.
Подписка дает право на получение сертификатов ИПБ и «Клерка».
Оставить заявку и забронировать скидку можно здесь. Предложение ограничено.