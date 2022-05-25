Коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Штрафы можно не оплачивать

С 1 июня вступает в силу амнистия за нарушение антиковидных ограничений в Москве, заявил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

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Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Амнистии подлежат штрафы, наложенные за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период роста заболеваемости COVID-19.

Также правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей», -говорится в заявлении.

 

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