Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Штрафы можно не оплачивать

Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Амнистии подлежат штрафы, наложенные за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период роста заболеваемости COVID-19.

Также правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей», -говорится в заявлении.