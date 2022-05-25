Больше всех зарабатывают в «Ростехе»

Лидером стал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, в 2021 году он заработал 632,2 млн руб., имеет в собственности 11 машин, 6 домов общей площадью 12 тыс. кв м, 3 квартиры на 900 кв. м и 8 участков под ИЖС площадью 110,6 га.

На втором месте — генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев с доходом 190 млн руб., говорится в исследовании.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о почти 170 млн руб. дохода, он владеет домом площадью 1479 кв. м в Австрии, квартирой на 483 кв. м в Великобритании и домом площадью 4174 кв. м в России на участке в 2,3 га.