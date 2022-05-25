• 442 тыс. новых инвесторов открыли счета на бирже,
• всего открыто 32,7 млн счетов,
• 2,4 млн инвесторов совершали сделки на фондовом рынке.
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Структура оборота на ИИС:
• 88,6% акции,
• 8,3% биржевые фонды,
• 3,1% облигации.
Центробанк посчитал новых инвесторов
Банк России опубликовал апрельскую статистику по сектору частных инвесторов. За этот месяц на фондовом рынке открыли счета 442 тыс. новых инвесторов
• 442 тыс. новых инвесторов открыли счета на бирже,
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
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