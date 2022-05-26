Платежные системы

Россия и Иран договорились об интеграции платежных систем «МИР» и Shetab

Россия и Иран продолжат наращивать долю национальных валют во внешнеторговых расчетах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в Тегеране по итогам встречи сопредседателей заседания двусторонней межправкомиссии.

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Как сообщает ТАСС, стороны, в частности, договорились об интеграции платежных систем Shetab и «МИР». Ожидается, что такая мера позволит стимулировать экономический рост и увеличить денежный оборот между Россией и Ираном во время экономических санкций.

К платежной системе Shetab («Шетаб») подключены банкоматы в Иране, Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте. Банки Ирана выпускают карты Shetab, которые уже принимают в указанных странах, а также в Армении и Турции.

Страны также договорились переходить на нацвалюты во взаимной торговле.

 

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