Банковские приложения

Малому бизнесу будут и дальше компенсировать расходы на СБП

Правительство продлит до конца года программу компенсации МСП затрат на применение системы быстрых платежей (СБП).

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Как сообщает ТАСС, об этом уведомил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Премьер сообщил, что СБП активно развивается, количество ее пользователей увеличилось с 81 тыс. в июле 2021 года 280 тыс.

По словам Михаила Мишустина по итогам 2021 года 60 тыс. предпринимателей получили компенсации комиссий за использование СБП на 196 млн руб.

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