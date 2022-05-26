Малому бизнесу будут и дальше компенсировать расходы на СБП

Как сообщает ТАСС, об этом уведомил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Премьер сообщил, что СБП активно развивается, количество ее пользователей увеличилось с 81 тыс. в июле 2021 года 280 тыс.

По словам Михаила Мишустина по итогам 2021 года 60 тыс. предпринимателей получили компенсации комиссий за использование СБП на 196 млн руб.

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