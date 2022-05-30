Обзоры для бухгалтера

«Клерк» ищет авторов

Аттеншион, наши уважаемые друзья и читатели. Мы уверены, что сообщество клерков – самое талантливое и удивительное в мире. И вот момент настал: хватит прятать свои таланты, Клерк.Ру приглашает к сотрудничеству авторов.

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Аттеншион, наши уважаемые друзья и читатели. Мы уверены, что сообщество клерков – самое талантливое и удивительное в мире. И вот момент настал: хватит прятать свои таланты, Клерк.Ру приглашает к сотрудничеству авторов с экспертизой в самых разных областях.

Что потребуется писать? Понятные, интересные, ценные и полезные тексты, которые помогут нам всем продолжать оставаться сильными, умными, богатыми и красивыми.

Хотите писать для Клерка – заполните форму

p.s. Иногда работаем на гонорарной основе :-)

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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