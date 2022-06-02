Кредиты

ЦБ разберется, нужны ли кредитные каникулы малоимущим и закредитованным

Кредитные каникулы могут получить малоимущие и закредитованные граждане. Центробанк рассматривает предложение от международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

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КонфОП в письме  предлагает при предоставлении льготы:

  • принимать в расчет общий доход семьи, а не только доход заемщика;
  • обращать внимание на долговую нагрузку в случае, если она составляет 70% предоставить отсрочку;
  • учитывать остаток долга, а не первоначальную его сумму.

Проблемы с обслуживанием кредитов испытывают сегодня более семи млн граждан РФ, говорится в документе.

Центробанк подтверждает получение письма и сообщает, что по вопросу кредитных каникул находится в диалоге со всеми заинтересованными организациями, включая КонфОП.

 

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