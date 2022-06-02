ЦБ разберется, нужны ли кредитные каникулы малоимущим и закредитованным

КонфОП в письме предлагает при предоставлении льготы:
- принимать в расчет общий доход семьи, а не только доход заемщика;
- обращать внимание на долговую нагрузку в случае, если она составляет 70% предоставить отсрочку;
- учитывать остаток долга, а не первоначальную его сумму.
Проблемы с обслуживанием кредитов испытывают сегодня более семи млн граждан РФ, говорится в документе.
Центробанк подтверждает получение письма и сообщает, что по вопросу кредитных каникул находится в диалоге со всеми заинтересованными организациями, включая КонфОП.