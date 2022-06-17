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За льготами на Госуслуги идите с «Миром». Минцифры вводит виртуальные соцкарты

Для получения виртуальной соцкарты нужно интегрировать карту «Мир» в личный кабинет на Госуслугах. Это упростит получение соцуслуг. Также можно при помощи карты пользоваться льготами.

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Соглашение о создании такой карты подписали глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на ПМЭФ-2022.

Чтобы создать виртуальную соцкарту, нужно будет:

  • привязать карту «Мир» к смартфону;
  • ввести данные о карте в личном кабинете на Госуслугах;
  • выбрать льготы из перечня (в пилотном проекте будет доступен только льготный проезд);
  • отправить заявку.

Для оплаты льготного проезда достаточно приложить смартфон к терминалу.

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