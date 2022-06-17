За льготами на Госуслуги идите с «Миром». Минцифры вводит виртуальные соцкарты

Соглашение о создании такой карты подписали глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на ПМЭФ-2022.
Чтобы создать виртуальную соцкарту, нужно будет:
- привязать карту «Мир» к смартфону;
- ввести данные о карте в личном кабинете на Госуслугах;
- выбрать льготы из перечня (в пилотном проекте будет доступен только льготный проезд);
- отправить заявку.
Для оплаты льготного проезда достаточно приложить смартфон к терминалу.
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