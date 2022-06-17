Сбер снизит ставки по весенним ипотечным кредитам, если они выше 13,9%

Но сейчас ситуация поменялась, а высокие ставки у ипотечников остались.
Сбербанк объявил, что с 1 июля снижает ставки по ипотекам, оформленным в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно.
Снижение будет по кредитам со ставкой от 13,9%.
Исключение — госпрограммы.
Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п.
Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз, уточнили в Сбере.