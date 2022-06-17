Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5%

Ранее о промышленной ипотеке объявили в правительстве. Речь шла о покупке недвижимости напрямую у промышленного девелопера.
Предприятиям, которые готовы построить новые производства, будут выдавать ипотечные кредиты под 5% годовых. Об этом объявил сегодня на ПМЭФ Владимир Путин.
Ранее о промышленной ипотеке объявили в правительстве. Речь шла о покупке недвижимости напрямую у промышленного девелопера.
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