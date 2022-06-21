Кредитование

Фитнес просит списать кредиты. Или будут сокращения работников

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина просит списать кредиты по программе ФОТ 3.0 для малых и средних компаний фитнес-индустрии. Количество сотрудников при этом сохранят.

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В случае невозможности списать кредиты, сообщество в письме министру спорта РФ Олегу Матыцину просит реструктуризировать действующие 3% кредиты и увеличить срок погашения на девять месяцев.

Сегодня около 56,5% компаний отрасли не могут погасить 3% кредиты без сокращения персонала. Их прибыль чуть больше нуля.

У 30,4% наблюдают спад показателей.

Только  13% имеют небольшой рост.

Программа ФОТ 3.0 – это мера поддержки бизнеса, введенная в период пандемии коронавируса. Она предполагала кредитование под 3% годовых. Списать кредиты можно при сохранении всех рабочих мест для сотрудников.

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