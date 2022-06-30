Чилиец по ошибке получил сразу 286 зарплат. И исчез вместе с деньгами

Об этом сообщает Oddity Central.

В конце мая сотрудник чилийской продовольственной компании Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) ждал зарплату за отработанный месяц. Ежемесячный доход мужчины составлял 500 тысяч песо (30 тыс. рублей). Но на счет пришло почти 165,4 миллионов песо (200 тысяч долларов).

Когда чилиец заметил ошибку, он связался с работодателем и сообщил о переплате. Он также заявил, что хочет вернуть деньги компании. Однако утром чилиец на работу не явился. После этого работодатель получил от него заявление об увольнении

Компания планирует подать на него в суд за незаконное присвоение денежных средств.