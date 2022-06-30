Ведение бизнеса

С 1 июля на 100 тыс. руб. вырастут выплаты на развитие своего дела

Такая помощь от государства пользуется спросом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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С 1 июля на открытие бизнеса можно получить до 350 тыс., на развитие подсобного хозяйства до 200 тыс. рублей.

Ранее размеры выплат по социальному контракту на открытие своего дела или хозяйства составляли 250 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Мишустин считает, что в 2022 году поддержка позволит заключить «почти 60 тысяч контрактов для начала предпринимательской деятельности».

Социальный контракт – это договор между семьей, находящейся в непростом финансовом положении, и органами соцзащиты.

На эти деньги разрешается пройти переобучение, стать ИП и открыть свое дело, собрать ребенка в школу.

 

 

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