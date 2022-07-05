⚡️Компания 1С-Битрикс повысит цены

Стоимость повысится для тарифов:
- Стандартный
- Профессиональный
- Команда (2018/2020 Архивный)
- Компания (2020 Архивный)
- Задачи (2020 Архивный)
- Проект (2018 Архивный)
Тарифы Базовый, Старт и CRM останутся без изменений.
С 1 августа компания 1С-Битрикс повысит цены на часть облачных тарифов Битрикс24.
Стоимость повысится для тарифов:
Тарифы Базовый, Старт и CRM останутся без изменений.
Кредиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, необходимо включить во внереализационные доходы. Но в какой момент?
Последние месяцы ознаменовались снижением всех основных зарубежных фондовых индексов. Терял как американский S&P500 (-20,46%), так и европейский STOXX Europe 600 (-15,64% с начала года).
Максимальный размер микрозайма для МСП увеличат до 7 млн руб. Законопроект принят Госдумой в первом чтении.
При реальных схемах отбиться в суде не получится.
Суд сказал, что компания не обязана выдавать документы бывшему участнику, если стоимость его доли уже определили.
Работодатель вынес в отношении работника дисциплинарное взыскание – замечание и лишение премии. Тот через суд добился справедливости.
Изменили параметры ипотеки для IT-специалистов. Увеличили максимальный размер кредита и уточнили размер зарплаты заемщиков.
По ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» поток вопросов не прекращается. Это сейчас самый сложный стандарт, и даже не все эксперты берутся отвечать на вопросы по аренде. Отдельный поток вопросов идет по отражению аренды в программе 1С. И я нашла того, кто точно знает, как отразить аренду по новому ФСБУ 25/2018 в 1С! Но обо всем по порядку.
ФНС не стала рассматривать жалобу организации без оригинала нотариальной доверенности. Суду пришлось объяснить инспекции, что подлинность копии можно проверить в базе данных.
Руководитель компании хочет выяснить, сколько заплатить бухгалтеру. А конкретно, за полное ведение учета.