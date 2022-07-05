⚡️Компания 1С-Битрикс повысит цены

По ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» поток вопросов не прекращается. Это сейчас самый сложный стандарт, и даже не все эксперты берутся отвечать на вопросы по аренде. Отдельный поток вопросов идет по отражению аренды в программе 1С. И я нашла того, кто точно знает, как отразить аренду по новому ФСБУ 25/2018 в 1С! Но обо всем по порядку.