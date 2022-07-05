CRM

⚡️Компания 1С-Битрикс повысит цены

С 1 августа компания 1С-Битрикс повысит цены на часть облачных тарифов Битрикс24.

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Стоимость повысится для тарифов:

  • Стандартный
  • Профессиональный
  • Команда (2018/2020 Архивный)
  • Компания (2020 Архивный)
  • Задачи (2020 Архивный)
  • Проект (2018 Архивный)

Тарифы Базовый, Старт и CRM останутся без изменений.

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