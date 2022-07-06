Регистрация и ликвидация бизнеса

Налоговики обещают регистрировать бизнес за сутки. ГОРБом и «Госключом»

ФНС России и Минцифры России запускают проект по подписанию документов о регистрации бизнеса через мобильное приложение «Госключ».

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Документы на регистрацию нужно будет подготовить в сервисе ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (ГОРБ), а затем подписать их в приложении «Госключ» усиленной ЭЦП. Эту подпись можно бесплатно получить в том же приложении. Документы отправятся в налоговую автоматически.

Регистрация ИП и ООО с типовым уставом пройдет в течение суток.

Чтобы получить сертификат ЭЦП в «Госключе» нужно иметь:

  • подтвержденную учетную запись на Госуслугах,
  • смартфон с NFC-модулем,
  • биометрический загранпаспорт нового поколения.

Так разъяснило ведомство на своем сайте.

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