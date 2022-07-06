Налоговики обещают регистрировать бизнес за сутки. ГОРБом и «Госключом»

Документы на регистрацию нужно будет подготовить в сервисе ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (ГОРБ), а затем подписать их в приложении «Госключ» усиленной ЭЦП. Эту подпись можно бесплатно получить в том же приложении. Документы отправятся в налоговую автоматически.

Регистрация ИП и ООО с типовым уставом пройдет в течение суток.

Чтобы получить сертификат ЭЦП в «Госключе» нужно иметь:

подтвержденную учетную запись на Госуслугах,

смартфон с NFC-модулем,

биометрический загранпаспорт нового поколения.

Так разъяснило ведомство на своем сайте.