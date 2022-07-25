Бухгалтеры все еще не могут разобраться со всеми ПБУ. Для этого у нас есть отдельный курс

Онлайн-курс «Практические вопросы применения ПБУ 18/02» поможет разобраться во всех видах постоянных и временных разниц на практике, а также научиться правильно заполнить бухгалтерскую отчетность.

Лектор - эксперт Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР по шагам расскажет вам как: рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;

разбираться во всех видах постоянных и временных разниц;

отражать разницы в бухгалтерском учете;

отражать расчеты по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности.

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