Бухгалтеры не могут разобраться с новыми правилами отчетности. Вебинар уже завтра!

Учли ли вы все изменения по НДС и налогу на прибыль, новую арбитражную практику?
Чтобы убедиться в этом приходите 27 июля в 11:00 по мск на бесплатный вебинар «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022».
Подробно и доходчиво поговорим:
- об изменениях по НДС в НК РФ во 2-м квартале;
- о всех изменениях в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;
- о новых ФСБУ;
- об изменениях в бухгалтерском учете и многом другом.
Наш лектор — Марина Калмыкова, директор по производству бухгалтерских услуг Модульбухгалтерии, член института профессиональных бухгалтеров ответит на любое число ваших вопросов.
Приходите, спрашивайте, скачивайте лекцию и получите сертификат!
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