Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры не могут разобраться с новыми правилами отчетности. Вебинар уже завтра!

Полугодовая отчетность прошла, а новые правила остались. Надо еще раз убедиться в том, что при следующем отчете проблем не возникнет.

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Учли ли вы все изменения по НДС и налогу на прибыль, новую арбитражную практику?

Чтобы убедиться в этом приходите 27 июля в 11:00 по мск на бесплатный вебинар «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022».

Подробно и доходчиво поговорим:

  • об изменениях по НДС в НК РФ во 2-м квартале;
  • о всех изменениях в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;
  • о новых ФСБУ;
  • об изменениях в бухгалтерском учете и многом другом.

Наш лектор — Марина Калмыкова, директор по производству бухгалтерских услуг Модульбухгалтерии, член института профессиональных бухгалтеров ответит на любое число ваших вопросов.

Приходите, спрашивайте, скачивайте лекцию и получите сертификат!

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НДС

Бухгалтеры ждут, когда НДС с авансов отменят. Дождутся ли?

Зачастую приход денег на счет в последние дни квартала для бухгалтеров не радость, а беда. Всему виной НДС с аванса. Бухгалтерам бы очень хотелось, чтобы мечта об отмене авансового НДС воплотилась в жизнь, но пока никакого законопроекта на этот счет

Новые ФСБУ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Когда был издан ПБУ 18/02, то все бухгалтеры были в ужасе от того, какой он сложный. Сейчас пальму первенства по сложности перехватил ФСБУ 25/2018. Однако ПБУ 18/02 не теряет своей актуальности. Значит в нем надо разбираться.

Новые ФСБУ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Мероприятия

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Госзакупки

Изменения в законодательстве по закупкам в 2022 году

В рамках антикризисных мер внесены изменения в законодательство о закупках, направленные на обеспечение стабильности на рынке государственных и муниципальных закупок по Закону № 44-ФЗ, а также корпоративных закупок, осуществляемых по Закону № 223-ФЗ.

Изменения в законодательстве по закупкам в 2022 году
НДФЛ

Введут необлагаемый НДФЛ и взносами норматив для компенсации дистанционщикам

Работодатели обязаны компенсировать дистанционным работникам расходы на оборудование, электричество, интернет и т.д. Такая компенсация не облагается НДФЛ и взносами. Но нет никакого норматива. Он будет.

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