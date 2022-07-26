Бухгалтеры не могут разобраться с новыми правилами отчетности. Вебинар уже завтра!

Учли ли вы все изменения по НДС и налогу на прибыль, новую арбитражную практику?

Чтобы убедиться в этом приходите 27 июля в 11:00 по мск на бесплатный вебинар «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022».

Подробно и доходчиво поговорим:

об изменениях по НДС в НК РФ во 2-м квартале;

о всех изменениях в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;

о новых ФСБУ;

об изменениях в бухгалтерском учете и многом другом.

Наш лектор — Марина Калмыкова, директор по производству бухгалтерских услуг Модульбухгалтерии, член института профессиональных бухгалтеров ответит на любое число ваших вопросов.

Приходите, спрашивайте, скачивайте лекцию и получите сертификат!

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