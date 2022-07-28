Изменить модель бизнеса и начать получать максимальную прибыль. Приходите, научим, вебинар уже завтра!

На бесплатном вебинаре «Как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса»29 июля в 15 00 мск вместе поищем скрытые резервы вашего бизнеса. Научим опираться на цифры, а не на ощущения.
Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель, по шагам разберет с вами:
- фактическую бизнес-модель;
- проведет анализ текущей бизнес-модели и выявит точки роста и узкие места;
- расскажет, как смоделировать новую деятельность;
- прокрутит несколько сценариев развития событий.
Вопросов можно задавать неограниченное количество, также скачивайте лекции и получите сертификат!
Записаться можно здесь!