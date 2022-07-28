Ведение бизнеса

Изменить модель бизнеса и начать получать максимальную прибыль. Приходите, научим, вебинар уже завтра!

Задумывались ли вы, насколько эффективна ваша бизнес-модель? Максимальную ли прибыль вы выжимаете из бизнеса? Приходите на бесплатный вебинар завтра и все узнаете!

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На бесплатном вебинаре «Как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса»29 июля в 15 00 мск вместе поищем скрытые резервы вашего бизнеса. Научим опираться на цифры, а не на ощущения.

Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель, по шагам разберет с вами:

  • фактическую бизнес-модель;
  • проведет анализ текущей бизнес-модели и выявит точки роста и узкие места;
  • расскажет, как смоделировать новую деятельность;
  • прокрутит несколько сценариев развития событий.

Вопросов можно задавать неограниченное количество, также скачивайте лекции и получите сертификат!

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Ведение бизнеса

Изменить модель бизнеса и начать получать максимальную прибыль. Приходите, научим, вебинар уже завтра!

Задумывались ли вы, насколько эффективна ваша бизнес-модель? Максимальную ли прибыль вы выжимаете из бизнеса? Приходите на бесплатный вебинар завтра и все узнаете!

КоАП РФ

Данные об параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за болтливость

Участники ВЭД, которые пострадали из-за информации в открытом доступе о поставках санкционных товаров, «смогут привлекать к административной ответственности СМИ, которые распространили эту информацию».

Повышение квалификации

Учет расходов

Как учитывать расходы на банковскую гарантию

В настоящее время банковская гарантия зачастую становится не чисто гипотетической возможностью, а необходимостью без которой невозможно вывести бизнес на новый уровень. Госзакупки, таможенные и налоговые льготы доступны благодаря банковской гарантии. Бухгалтеру нужно знать, как правильно отразить в учете расходы на ее приобретение.

Как учитывать расходы на банковскую гарантию

Регистрация бизнеса в Турции

С марта месяца продолжается активный приток россиян в Турцию, которая пока не поддерживает жёсткую санкционную политику в отношении России и её граждан. Переезжают семьями, перевозят свои бизнесы.

Регистрация бизнеса в Турции
Уставные документы

Дьявол в деталях — особенности устава для ООО с двумя учредителями

Устав для общества с ограниченной ответственностью, заточенный именно для двоих учредителей, по основным параметрам от других вариантов устава не отличается. Но есть ряд особенностей.

Дьявол в деталях — особенности устава для ООО с двумя учредителями

Мероприятия

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Иностранные работники

Трудовые мигранты могут устраиваться на большее количество должностей, в том числе в медицину

Сегодня в России по неофициальным данным трудятся свыше десяти миллионов трудовых мигрантов. Раньше они преимущественно были заняты в строительстве, сельском хозяйстве и общепите. Последние годы наблюдается динамика на замещение мигрантами вакансий в сфере здравоохранения и образования.

Трудовые мигранты могут устраиваться на большее количество должностей, в том числе в медицину
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