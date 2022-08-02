Налоговики напомнили, что не ведут учет физлиц без ИНН

ИНН присваивается каждому физическому лицу. При этом этот номер не содержит информацию о персональных данных.
ИНН нужен налоговиками только для учета налогоплательщиков в своей системе, в том числе для обработки информации в интересах соблюдения прав граждан.
Поэтому учеть физлиц в налоговых органах без присвоения ИНН нельзя. И присвоение ИНН не нарушает прав человека и полностью соответствует Конституции.
Такие разъянения дала ФНС в Письме от 26.07.2022 г. № ЗГ-3-14/7844@.
Теперь оформить ИНН через МФЦ можно будет за один день, а с 1 декабря это можно будет сделать через Госуслуги.