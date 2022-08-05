Список для параллельного импорта пополнили марки фототехники и косметики. Запчасти Renault из него исключили

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Продукцию брендов, которые попали в перечень, можно ввозить без разрешения владельцев торговых марок. В министерстве сообщили, что мера принята из-за того, что в «в российских торговых сетях наблюдается дефицит товаров этих компаний».

В свою очередь, продукцию компании Renault из списка параллельного импорта исключили из-за того, что «Автоваз» сам будет выпускать детали для гарантийного обслуживания машин этой марки.

Напомним, что данные о параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за болтливость.