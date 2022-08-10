К сентябрю смартфоны могут подорожать на 15%

Дело в том, что осень — это традиционное время покупки новой техники, отмечается в исследовании агрегатора Price.ru.

Несмотря на уход из России Apple и Samsung, их модели остаются самыми популярными. К концу года лидером продаж может стать Xiaomi.

Устройства этих брендов вошли в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.

При этом компании стараются расширить ассортимент смартфонов у себя на площадках. Так, в Wildberries сообщили, что в июле 2022 года ассортимент смартфонов на маркетплейсе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости.