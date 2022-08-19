Жертвам утечек персональных данных хотят платить компенсацию из специального фонда

Такую идею Минцифры обсуждает с рядом крупных IT-компаний.

В этот фонд будут поступать деньги в виде штрафов от компаний, которые допускают утечки.

Сейчас прорабатывается механизм компенсаций: размер и условия выплаты, пишет «Коммерсантъ».

Штрафы за утечки еще только планируют ввести — до 1% от годового оборота. А если фирма пыталась скрыть происшествие, то штраф будет 3%.

Но эти штрафы по КоАП пойдут в бюджет, а не жертвам утечек.

Поэтому и хотят сделать фонд, чтобы люди могли получать компенсации.