Общество

Coca-Cola станет «Доброй колой»

Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом "Добрый кола". Но ему будет трудно конкурировать с российскими производителями, которые уже продают свои «кокакольные» напитки.

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Мы попробуем его продавать — сказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, и добавил, что рассчитывает на то, что продажи такой колы будут строиться на известности сока «Добрый».

После переименования российского подразделения в ООО «Мултон партнерс» Coca-Cola HBC, кроме продаж под местным брендом «Добрый», планирует еще продажи брендов «Богатый» и «Моя семья».

А сырье будет закупать в России, сообщил Интерфакс.

Между тем, «Вкусно — и точка» решила зарегистрировать сразу два товарных знака для фирменного напитка «ТочкаКола» и «Кола — и точка»

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