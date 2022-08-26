Coca-Cola станет «Доброй колой»

Мы попробуем его продавать — сказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, и добавил, что рассчитывает на то, что продажи такой колы будут строиться на известности сока «Добрый».

После переименования российского подразделения в ООО «Мултон партнерс» Coca-Cola HBC, кроме продаж под местным брендом «Добрый», планирует еще продажи брендов «Богатый» и «Моя семья».

А сырье будет закупать в России, сообщил Интерфакс.

Между тем, «Вкусно — и точка» решила зарегистрировать сразу два товарных знака для фирменного напитка «ТочкаКола» и «Кола — и точка»