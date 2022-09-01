Обучение для бухгалтеров

👍Как бизнесу защитить свои права на служебные произведения работников. Вебинар уже завтра!

У бизнеса часто возникают сложности с сотрудниками, которые создают на рабочих местах объекты интеллектуальной собственности, такие как произведение науки, литературы или искусства, компьютерные программы. Нужно тщательно оформлять на них права.

Версия для печати

Расскажем на бесплатном вебинаре «Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив»2 сентября в 11 00 мск., как это сделать правильно.

Наш преподаватель Дарья Ратанина, бизнес-юрист юридической компании MILTON LEGAL, доступно, по шагам разберет с вами все тонкости исключительного и авторского права.

Мы обсудим:

  • интеллектуальную собственность и служебные произведения;
  • как оформить служебные произведения;
  • особенности уплаты вознаграждения сотрудникам, которые создают интеллектуальную собственность и многое другое.

После прохождения вебинара вы получите сертификат!

Приходите, задавайте вопросов сколько хотите, смотрите выступления и скачивайте лекции!

Записаться можно тут!

В УСН кардинальные изменения! Бухгалтеры, забирайте 20 обучающих материалов по упрощенке

Узнайте, что изменилось в налоговых ставках, формах отчетов и как теперь работать бухгалтеру. Мы создали коллекцию из 5 онлайн-курсов и 15 вебинаров — они помогут разобраться во всех аспектах упрощенки.

Эксперты «Клерка» в области налогового и бухгалтерского учета разложат все по полочкам — вопросов по УСН не остается.

Сейчас проходит акция — обучающая подборка стоит 8.000 рублей, вместо 60.390 — вы экономите больше 50 тысяч. Узнайте больше — заполните форму ниже и нажмите «отправить».

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

ФСБУ 25/2018: как изменился бухгалтерский учет аренды в 2022 году. Только самое важное на вебинаре

С 2022 года арендодатели и арендаторы пересмотрели свои подходы к бухучету из-за нового ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Однако неясностей остается очень много, судя по вопросам нашим экспертам.

Мероприятия

Разместить
Защита персональных данных

Подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных пока не обязательно. Так сказал сам РКН

Жаркие споры между бухгалтерами: кому, когда сдавать уведомление в Роскомнадзор и как вообще его заполнять — всё ещё не утихают. А тем временем ведомство выпустило разъяснения и дало бизнесу время разобраться.

Подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных пока не обязательно. Так сказал сам РКН
Мошенничество

Перевод денег по банковским реквизитам заемщика защитит его от мошенников

Если обязать МФО перечислять заемные средства при онлайн-оформлении займов только в виде перевода по банковским реквизитам заемщика, то это решит проблему с подложными микрокредитами.

Читать еще