ФСБУ 25/2018: все изменения и тонкости бухгалтерского учета аренды в 2022 году. Разбираем на вебинаре

В УСН кардинальные изменения! Бухгалтеры, забирайте 20 обучающих материалов по упрощенке

Узнайте, что изменилось в налоговых ставках, формах отчетов и как теперь работать бухгалтеру. Мы создали коллекцию из 5 онлайн-курсов и 15 вебинаров — они помогут разобраться во всех аспектах упрощенки.

Эксперты «Клерка» в области налогового и бухгалтерского учета разложат все по полочкам — вопросов по УСН не остается.

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