Обучение для бухгалтеров

ФСБУ 25/2018: все изменения и тонкости бухгалтерского учета аренды в 2022 году. Разбираем на вебинаре

С 2022 года арендодатели и арендаторы пересмотрели свои подходы к бухучету из-за нового ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Сложностей и вопросов очень много, о чем говорят вопросы бухгалтеров нашим экспертам.

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Мало кто понимает, как работать с ФСБУ, как учитывать аренду и вести это в 1С. Разбираемся 5 сентября в 11 00 мск на бесплатном вебинаре «Бухгалтерский учет аренды: практическое применение ФСБУ 25/2018» вместе с экспертом Еленой Бузмаковой, заместителем директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит».

На вебинаре поговорим:

  • о новых видах активов;
  • об учете у арендатора и учете у арендодателя;
  • о раскрытии информации об объектах учета аренды.

Приходите, спрашивайте, скачивайте лекции!

После прохождения вебинара вы получите сертификат

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Обучение для бухгалтеров

ФСБУ 25/2018: как изменился бухгалтерский учет аренды в 2022 году. Только самое важное на вебинаре

С 2022 года арендодатели и арендаторы пересмотрели свои подходы к бухучету из-за нового ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Однако неясностей остается очень много, судя по вопросам нашим экспертам.

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