Обучение для бухгалтеров

Как не нарваться на штраф или дисквалификацию из-за новых ФСБУ? Об этом у нас есть специальный онлайн-курс

Как не быть оштрафованным на 20 тысяч рублей и не получить дисквалификацию на два года из-за новых правил ФСБУ? Записывайтесь на наш курс, и мы подробно расскажем об этом.

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Курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» поможет не бояться новых стандартов, пять из которых — «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» — очень запутанные и сложные для понимания.

Наши преподаватели по пунктам разберут с вами все тонкости и подводные камни новых требований.

Старт потока 15 сентября, количество мест ограничено!

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции.

После окончания курса вы получите удостоверение о повышении квалификации. Программа соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

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Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

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Больничные

Для визитов к врачу беременной сотруднице не нужен больничный. Хватит справки

Беременные женщины, которые стоят на учете, проходят обязательное диспансерное обследование. Это бывает в рабочее время. Прохождение женщиной такого обследования подтверждается справкой медорганизации.

Повышение квалификации

Банки

UnionPay ограничила работу в России с санкционными банками

Владельцы банковских карт китайской платежной системы UnionPay, выпущенные иностранными банками, больше не могут расплачиваться ими в России. Речь идет о торговых точках, которые используют POS-терминалы банков, находящихся под санкциями.

Мероприятия

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ГК РФ

Как сформулировать условия договора перевозки грузов, чтобы перевозчик не разорился

Автотранспорт на сегодняшний день является, пожалуй, самым востребованным видом коммерческой перевозки грузов. Ежегодное увеличение транспортного потока, несмотря на все принимаемые меры, а также вводимые ограничения заставляют участников рынка более внимательно изучать условия заключаемых ими договоров перевозки. Прежде всего, это относится к условиям договора о сроке доставки и ответственности за его нарушение.

Как сформулировать условия договора перевозки грузов, чтобы перевозчик не разорился
Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физлиц давно и повсеместно не начисляют по инвентаризационной стоимости. Везде только по кадастровой

Налоговики начисляют физлицам налог на имущество и присылают налоговые уведомления. Начисление идет из расчета кадастровой стоимости.

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