Сейчас федеральные и муниципальные службы ведут свои соцсети по желанию. А к зиме официальные страницы должны быть у всех. Там чиновники укажут контакты, по которым с ними можно связаться и регулярно будут постить опросы, чтобы узнать мнение населения. Если повезет, и в личку ответят.
Выходить на чиновников можно через соцсети. Страницы будут у всех
К декабрю органы власти обязаны завести аккаунты в «Одноклассники» и «ВКонтакте». Распоряжение подписал премьер Мишустин.
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