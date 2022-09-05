Мишустин дал старт промышленной ипотеки. Это льготные кредиты для бизнеса на покупку недвижимости

«Нам необходимо максимально оперативно запустить этот механизм, он позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и самое главное – позитивную динамику в других сферах нашей экономики. Очевидно абсолютно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен. Надо проработать, конечно, с потенциальными заемщиками, ведомствами», – сказал премьер на совещании с вице-премьерами.
29 июня Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью. По его словам, предприятия смогут приобретать недвижимость по ставке 5% годовых.