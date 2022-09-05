Почта России будет доставлять вино. Беспилотниками

Почта России поддержит отечественных виноделов продажей их продукции

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Чтобы активизировать продажи отечественного вина, государство запланировало продавать его через сайт АО «Почта России».  Совершеннолетний покупатель будет выбирать вино, заказывать, а доставит его потребителю  – беспилотник. Правда, не раньше, чем через 24 часа после поступления заказа.

Руководство компании сетует, что с их стороны проект ничего не сковывает. Проблема – в беспилотниках. Отечественная промышленность дает небогатый выбор аппаратов. Но есть надежда, что в апреле 2023 года систему все-таки удастся запустить.

 

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