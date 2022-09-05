Курс доллара вырос на 53,2 копейки, составив 60,9033 рубля (60,3713 рубля на 5 сентября).
Курс евро снизился на 7,79 копейки до 60,1408 рубля (предыдущее значение — 60,2187 рубля).
Банк России установил официальные курсы валют на 6 сентября.
Курс доллара вырос на 53,2 копейки, составив 60,9033 рубля (60,3713 рубля на 5 сентября).
Курс евро снизился на 7,79 копейки до 60,1408 рубля (предыдущее значение — 60,2187 рубля).
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Максимальная сумма льготного кредита по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник, 5 сентября.
«Яндекс» приостановил свою программу опционов, предлагаемых сотрудникам в качестве дополнительной части их дохода. Все из-за приостановки листинга «Яндекса» на американской бирже.
Где логика, в чем смысл?
Банк России установил официальные курсы валют на 6 сентября.
Новое имя на арене – Лиз Трасс, которая займет пост премьер-министра. Трасс – консерватор правого крыла, сторонница свободного рынка и либертарианских взглядов.
Модель назначения пособий при регистрации в качестве безработного устарела, считают в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина.
Правительство расширило перечень оснований для проведения в период моратория внеплановых проверок без согласования с прокуратурой. Соответствующее постановление от 02.09.2022 № 1551 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги российских эмитентов, включая быстрорастущие технологические компании, могут стать основанием для нового вычета по НДФЛ.
Швейцария намерена прекратить обмен с Россией данными о банковских клиентах. Она в автоматическом режиме предоставляет РФ данные о счетах российских граждан в местных банках с 2018 года.
Снова у нас «радостное» известие. Нам обещали, что с объединением ПФР и ФСС жить станет лучше, жить станет веселее. И специально для этого вводят новые формы отчетности. Одно радует, криптовалютой теперь сможем платить за границу...