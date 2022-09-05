Официальные курсы валют на 6 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на 6 сентября.

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Курс доллара вырос на 53,2 копейки, составив 60,9033 рубля (60,3713 рубля на 5 сентября).

Курс евро снизился на 7,79 копейки до 60,1408 рубля (предыдущее значение — 60,2187 рубля).

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