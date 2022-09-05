Политика

Трасс, не Trust. У Великобритании новый премьер

Новое имя на арене – Лиз Трасс, которая займет пост премьер-министра. Трасс – консерватор правого крыла, сторонница свободного рынка и либертарианских взглядов.

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По результатам выборов главы Консервативной партии новым лидером тори и премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, с 2021 года занимавшая пост главы МИДа и министра по делам женщин и равных возможностей в кабинете Бориса Джонсона.

«Я избиралась как консерватор и буду управлять как консерватор», – заявила госпожа Трасс после объявления результатов голосования.  А значит, первоочередные задачи – сокращение налогов и стоимости электроэнергии (цитата по прямому эфиру Daily Mail).

Ранее госпожа Трасс неоднократно высказывалась относительно необходимости усиления НАТО и ужесточения давления международного сообщества на Россию. В мае она заявила, что Основополагающий акт Россия—НАТО «мертв» и альянс должен выработать новый подход к отношениям с Россией. На прошлой неделе политик подчеркнула, что при необходимости будет готова использовать ядерное оружие.
 

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