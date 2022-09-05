S7 снова полетит в дальнее зарубежье. В Турцию

Компания S7 объявила о продаже билетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью, Турция. Из Москвы первый самолёт отправится 26 сентября 2022 года, а из Новосибирска – 22 октября.

Из столицы рейсы будут ежедневными, из Новосибирска самолёты будут летать сначала раз в неделю по субботам, а с 1 ноября два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Рейсы в Турцию из обоих городов отправляются утром и возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно.

25 февраля 2022 года S7 остановила полёты в Европу из-за закрытия неба для российских авиакомпаний. 5 марта отменила все рейсы по международным направлениям, позволив пассажирам оформить полный возврат стоимости билетов. После этого компания восстановила полёты лишь в несколько стран, например в Таджикистан.