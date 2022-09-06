Как оценить справедливую и ликвидационную стоимость. Расскажем на вебинаре

Подключайтесь в пятницу в 11.00. Вы получите реальные практические кейсы по оценке стоимости и проведению теста на обесценение по новым ФСБУ.
А еще:
- наглядные примеры расчетных файлов
- методологические рекомендации.
Вебинар проведут Анна Крысина, заместитель руководителя практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» и Юлия Белогорцева, партнер практики инвестиционного консалтинга и оценки группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», признанный международный оценщик, член экспертного совета СРО «РОО».