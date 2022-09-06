В Санкт-Петербурге малому бизнесу отдали в аренду Кронштадт. Без торгов

Предпринимателям Петербурга в сфере малого и среднего бизнеса предложили арендовать без торгов объекты недвижимости в Кронштадте. Часть из них расположена в границах памятника федерального значения «Крепость Кронштадт».

Недвижимость можно получить «в порядке государственной преференции», пишет «Деловой Петербург».

Шесть предлагаемых зданий расположены на Кронштадтском шоссе, дом 7в, литеры А, Б, В, Д, Е и Ж. Площадь объектов — от 29,5 до 670,7 кв. м.

Объект недвижимости может использоваться только тем субъектом МСП, с которым заключен договор аренды. Запрещено изменять цель использования государственного имущества – в противном случае город откажется от договора в одностороннем порядке.