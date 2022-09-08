Число бедных в стране сокращается. При том, что доходы людей упали

За чертой бедности по итогам второго квартала живут 12,1% россиян, это примерно на полпроцента ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Граница бедности в денежном эквиваленте Росстатом определена почти в 14 тысяч рублей, ниже этого показателя живут 17,6 млн.

Эксперты отмечают, что падение уровня бедности произошло из-за роста числа социальных выплат.

При этом реальные доходы населения снизились во втором квартале на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в отчете Росстата.

Кстати, о бедности. Пособие по безработице предлагают платить только малоимущим.