Авито умеет доставлять товары для юрлиц. И учится проводить оплату через Систему быстрых платежей

Платформа «Авито» вместе с лидерами в сфере логистики будет развивать доставку и для физических, и для юридических лиц. А еще менеджмент хочет наладить оплату товаров и услуг, в том числе через Систему быстрых платежей. Об этом рассказал заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз во время выступления в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП «Вконтакте».

Если верифицировать свой ИНН как юрлицо, то доставка переключится в другой режим. Это означает, что деньги будут поступать не на карту, а на расчетный счет. Пока в этом продукте есть ограничения, но мы собираемся развивать это направление, чтобы юрлицам было удобно пользоваться услугой

Сегодня предпринимателям доступно более 37 тыс. пунктов выдачи по всей России. На практике это означает, что найти удобную точку можно буквально рядом с домом.

Сейчас компания расширяет возможности оплаты, в частности, возможность платить при получении.