Авито умеет доставлять товары для юрлиц. И учится проводить оплату через Систему быстрых платежей

Платформа «Авито» вместе с лидерами в сфере логистики будет развивать доставку и для физических, и для юридических лиц. А еще менеджмент хочет наладить оплату товаров и услуг, в том числе через Систему быстрых платежей. Об этом рассказал заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз во время выступления в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП «Вконтакте».
Сегодня предпринимателям доступно более 37 тыс. пунктов выдачи по всей России. На практике это означает, что найти удобную точку можно буквально рядом с домом.
Сейчас компания расширяет возможности оплаты, в частности, возможность платить при получении.