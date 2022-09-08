Чтобы взять ипотеку, не понадобится даже паспорт. Только биометрия

Первую сделку планируют провести уже в этом году. Желающих получить ипотеку сегодня так много, что банки не справляются с объемом работы по ее оформлению.

Дом.РФ планирует с 2023 года начать оформление ипотеки онлайн с помощью биометрических данных.

До конца 2022 года планируется провести первые пробные сделки, а в 2023 запустить полноценный сервис.

Чтобы участвовать в сделке, нужно зарегистрироваться в ЕБС (единая биометрическая система), авторизоваться через Госуслуги и пройти проверку.

ЕБС создана Ростелекомом совместно с Банком России и хранит данные о голосе и чертах лица человека. Николай Козак, директор по цифровой трансформации Дом.РФ заявил, что возможность оформить ипотеку по биометрии сделает процедуру безопасной, удобной, прозрачной и быстрой.