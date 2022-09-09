Штрафы ГИБДД

Дорожные камеры уже снимают непристегнутых пассажиров. Но штрафуют пока не везде

Полетели первые штрафы с дорожных камер за непристегнутых пассажиров. Ранее это касалось только непристегнутых водителей. Камеры в Москве обнаруживают пассажиров без ремней безопасности, но штрафы пока не оформляют.

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В России начали выписывать штраф за непристегнутых пассажиров, сообщает Autonews. Информацию подтвердил представитель ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге по ошибке оштрафовали водителя, который не пристегнул игрушку, прикрепленную на лобовое стекло автомобиля. Это было зафиксировано дорожной камерой.

Наказание за непристегнутого пассажира прописано в статье 12.6 Административного кодекса, штраф составляет 1 тыс. руб. Постановление по делу выносится без участия водителя.

Что касается Москвы, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что камеры в городе распознают непристегнутых пассажиров, однако пока штрафы за это не выписывают. В ЦОДД технически готовы фиксировать такое нарушение. Но выносить постановления о штрафе за такое нарушение ПДД, зафиксированное комплексом, или нет, решает ГИБДД в каждом конкретном регионе.

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Штрафы ГИБДД

Дорожные камеры уже снимают непристегнутых пассажиров. Но штрафуют пока не везде

Полетели первые штрафы с дорожных камер за непристегнутых пассажиров. Ранее это касалось только непристегнутых водителей. Камеры в Москве обнаруживают пассажиров без ремней безопасности, но штрафы пока не оформляют.

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