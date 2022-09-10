Четверти российских компаний мораторий на банкротство навредил. Платежеспособные должники тоже им прикрываются

26% российских компаний считает, что им навредил введенный 1 апреля мораторий на банкротство бизнеса, отмечено в Forbes.

Компании объяснили это тем, что исчез инструмент влияния на должника. Мораторий означает, что кредитор не может обанкротить компанию или предпринимателя.

Даже через суд теперь проблематично вернуть вложенные средства.

Кредиторы не только не могут вернуть заемные средства, но также нет возможности арестовать счет или заморозить актив должников.

Компании отмечают, что такая мера поддержки создает благоприятные условия для недобросовестных заемщиков.

Пользуясь мораторием платить отказываются и компании, которые способные погасить свои долги.

Тем не менее, 71,5% компаний не жалуются на введенную меру, потому что у них нет проблем с платежами.